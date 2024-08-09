كشف تقرير إخباري إسرائيلي، أن الولايات المتحدة والوسطاء أيدوا مطلب حركة حماس الإفراج عن القيادي البارز في حركة فتح، مروان البرغوثي، في المرحلة الأولى من أي صفقة لتبادل الرهائن.

وقالت القناة العبرية "14"، إن شرط حماس المتمثل بالإفراج عن البرغوثي في أي صفقة تبادل مع إسرائيل، حظي "بتأييد من الوسطاء والولايات المتحدة الأمريكية".

وترى القناة أن هذه الخطوة هي محاولة من حماس للحصول على مساعدة من حركة فتح في العودة إلى السلطة في غزة، نظرا للقيمة الكبيرة التي يمثلها البرغوثي.

وأصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر التي تتوسّط بين إسرائيل وحركة حماس بيانًا ليل الخميس الجمعة حضّت فيه الطرفين على استئناف المحادثات في 15 أغسطس/ آب في الدوحة أو القاهرة "لسدّ كل الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".

وأضاف زعماء الدول الثلاث "حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

ووافقت إسرائيل على إرسال "وفد من المفاوضين إلى المكان الذي سيُتفَق فيه على الانتهاء من تفاصيل تنفيذ الاتفاق"، وفق ما أفاد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.