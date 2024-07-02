قال مصدر مصري حكومي، إنّ الحكومة المصرية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية في الثانية من مساء غدٍ الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفق ما جاء عبر موقع "القاهرة الإخباري".

وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة ستشهد تغييرًا كبيرًا في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب دمج وزارات واستحداث أخرى، في إطار توجيه الرئيس المصري بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، مؤكدًا أن التغيير الوزاري يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية.

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وأوضح المصدر الحكومي أن مجلس الوزراء الجديد سيعقد أول اجتماع له عقب مراسم أداء الوزراء اليمين الدستورية، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقًا لبرنامج يراعي عددًا من الأولويات، في مقدمتها تحسين الخدمات، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وتشجيع الاستثمار.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد كلف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، قبل شهر.

وكلف السيسي مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.