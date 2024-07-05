مصادر لـ "إرم نيوز": الحوثيون سيفرجون عن طائرات الحجاج اليوم

كشفت مصادر يمنية لـ "إرم نيوز"، الخميس، أن ميليشيا الحوثي ستفرج عن الطائرات الثلاث التابعة للخطوط اليمنية، التي تحتجزها منذ نحو أسبوع.

وقالت مصادر في "هيئة الطيران المدني" في عدن، إنه "سيتم يوم الجمعة الإفراج عن الطائرات الثلاث التي احتجزها الحوثيون خلال نقل الحجاج اليمنيين من السعودية إلى صنعاء".

وأوضحت المصادر أن "طائرتين من الطائرات الثلاث، ستتوجهان إلى مطار عدن الدولي، وستتجه الثالثة إلى مدينة جدة، لجلب الحجاج اليمنيين الذين علقوا في السعودية".

وقال مختار الرياش وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الحج والعمرة في الحكومة اليمنية إنه "تم إبلاغهم بالاستعداد لنقل الحجاج المتبقين في جدة، عبر إحدى الطائرات التابعة للخطوط اليمنية المحتجزة لدى الحوثيين".

وأضاف لـ"إرم نيوز": "بعد وساطات وضغوطات، أصبح الحوثيون في موقف محرج أمام العالم والحجاج العالقين وأقاربهم، لذا اضطروا للإفراج عن الطائرات المحتجزة لتحسين صورتهم"، حسب قوله.

وتابع الرباش: "أجرينا ترتيباتنا لخدمة الحجاج العالقين، لتقديم خدمات السكن والإعاشة والرعاية الطبية وغيرها، كما سهلنا عودة الحجاج عبر الجو إلى عدن وبراً إلى صنعاء".

تزامناً مع ذلك، أصدر قطاع الحج والعمرة بمكتب شؤون حجاج اليمن، الخميس، تعميماً جاء فيه أن مكتب الخطوط الجوية اليمنية في جدة، أبلغهم، بأنه "تمت الموافقة على نقل حجاج صنعاء العالقين، من مطار جدة إلى مطار صنعاء، على دفعتين".

وبحسب التعميم، فإن "الرحلة الأولى ستنطلق عصر يوم الجمعة، بينما الرحلة الثانية، ستكون صباح السبت".

