الدعم السريع: الجيش هاجم معسكرنا في "كافوري" بالطيران والمدفعية
أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، أن معسكرها بمنطقة "كافوري" تعرض للقصف بالطيران والمدفعية من قبل الجيش السوداني.
وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، عبر "تويتر": "هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية". وأضاف: "تصدت قواتنا للقوات المعتدية التي ليس لها غير بث الشائعات الكاذبة، وكبدتها خسائر كبيرة وطاردتها، حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري"، وفق قوله.
وتابع المتحدث: "تأتي الاعتداءات على معسكرات قواتنا في ظل الهدنة الإنسانية التي تم تخصيصها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة".
يأتي ذلك في وقت تستمر فيه المواجهات المتقطعة في الخرطوم وعدة مدن سودانية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ظل هدنة "هشة"، توسطت فيها واشنطن، وتنتهي مساء اليوم الخميس.
ووفق الأمم المتحدة، فقد خلفت المعارك الدائرة منذ 15 نيسان/أبريل، أكثر من 459 قتيلا وما يزيد على 4 آلاف جريح.