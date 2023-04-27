الدعم السريع: الجيش هاجم معسكرنا في "كافوري" بالطيران والمدفعية

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الخميس، أن معسكرها بمنطقة "كافوري" تعرض للقصف بالطيران والمدفعية من قبل الجيش السوداني.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، عبر "تويتر": "هاجمت قوات الانقلابيين المتطرفة منذ الصباح معسكر قوات الدعم السريع بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية". وأضاف: "تصدت قواتنا للقوات المعتدية التي ليس لها غير بث الشائعات الكاذبة، وكبدتها خسائر كبيرة وطاردتها، حيث تم تشتيتها في أماكن مختلفة والاستيلاء على عتادها العسكري"، وفق قوله.