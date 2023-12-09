"إيديكس 2023".. مصر تستعرض صناعاتها الدفاعية

ووفقًا للباحث المتخصص في الشؤون العسكرية، أحمد حسن نصير، فإن الدولة المصرية وضعت الصناعات العسكرية أولوية قصوى على أجندتها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وقال، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن الظروف الإقليمية تحتم على الدولة المصرية تعزيز الأدوات العسكرية لديها، لافتًا إلى أن ذلك يترجم في ظهور منظومة متكاملة لا تتوقف عند حدود امتلاك الأسلحة بل تتجاوزها إلى حد التصنيع المحلي.

وكانت الهيئة العربية للتصنيع قد كشفت، خلال معرض "إيديكس 2023"، عن "عائلة حافظ" من الذخائر الجوية، التي تمتلك قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة حتى 180 سم، وتصل أوزانها إلى ألفي رطل، وجرى إنتاجها بالشراكة مع القوات الجوية، بالإضافة إلى عربة فض الشغب المصفحة "قادر -1" التي توفر مستوى حماية "B4"، وجرت إضافة تجهيزات لها طبقًا لما تتطلبه احتياجات وزارة الداخلية المصرية، مع امتلاك القدرة على تنفيذ أي تجهيزات وفقًا لرغبة العملاء، بحسب الهيئة.

وأنتج "مصنع 200 الحربي" راجمة الصواريخ "رعد 200" المزودة بمحرك بقوة 385 حصانًا وتحمل قاذف صواريخ 122 مم، ويتم التحكم داخليًا فيها بشكل إلكتروني من الكابينة، وهي صناعة مصرية بالشراكة مع ثلاث شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

تنويع مصادر الأسلحة

من جانبه، يرى خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محمد عبد الواحد، أن تدشين مثل هذه المعارض يهدف في الأساس إلى خلق حالة توافقية بين مختلف الحضارات والثقافات، عبر تعزيز التعاون بين عدد كبير من الدول في ظل مشاركة أكثر من 400 شركة، موضحًا أن الدولة المصرية لن تقف عند حدود الاكتفاء الذاتي، بل تسعى دائمًا نحو توسيع علاقاتها مع دول العالم، في ظل رؤية أوسع وأشمل للعديد من القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار عبد الواحد، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن مصر اعتمدت منهجًا يقوم على التعددية في إدارة علاقاتها الدولية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الصناعات العسكرية، وهو ما بدا في التحول من الاعتماد على مصدر واحد في التسليح.

وكانت مصر تعتمد في تسليح جيشها على الاتحاد السوفيتي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ثم تحوّلت إلى الغرب في السبعينيات، واتجهت في السنوات الأخيرة نحو تنويع مصادرها.

استعراض القدرات

وعن أهمية تنظيم مصر للمعرض، يقول عبد الواحد إن "إيديكس" يفتح المجال أمام مصر لتبيان قدرتها الكبيرة في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات الحديثة التي تمتلكها الدول الأخرى في هذا المجال، لافتًا إلى أن مثل هذه المعارض تفتح الباب أمام صفقات من شأنها توطين التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الصناعات العسكرية المصرية بصورة كبيرة، ما يجعل مصر أحد أهم مراكزها في المنطقة العربية والأفريقية.