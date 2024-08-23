كشف الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل بشأن جثث الرهائن الإسرائيليين الستة التي عثر عليها في قطاع غزة، يوم الثلاثاء الماضي، بحسب "سي إن إن".

ومع عدم الإعلان عن تفسير رسمي حتى الآن لكيفية وفاة الرهائن الستة، قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن فحوص الطب الشرعي الأولية تشير إلى أن جميع الرهائن الستة قد تم إطلاق النار عليهم، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الجراح الناجمة عن أعيرة نارية هي سبب الوفاة.

وذكر أنه تم العثور على 4 جثث إضافية بجانب جثث الرهائن الستة، يعتقد أنها لمسلحي حماس الذين كانوا يحتجزون الرهائن، ولكن لم يتم العثور على أي دليل على إطلاق النار على جثثهم، ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسم أي مطلق مزعوم للنار.

وكان موقع "واي نت" الإسرائيلي أفاد، الثلاثاء، بأن التقييم الأولي للجيش الإسرائيلي هو أن الرهائن ربما ماتوا بسبب الاختناق بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي هدفًا قريبًا لحماس وغمر النفق الذي كانوا محتجزين فيه بثاني أكسيد الكربون.

ولم يوضح المتحدث باسم الجيش، الأدميرال دانييل هاغاري، ما إذا كان الرهائن قد قُتلوا نتيجة للعمل العسكري الإسرائيلي.

واكتفى بالقول إن "الرهائن قُتلوا، بينما كانت قواتنا تعمل في خان يونس".

وتأتي هذه التطورات على وقع استمرار احتجاجات الإسرائيليين المطالبة بإتمام عقد صفقة مع حماس تتضمن إعادة جميع الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

ويرى إسرائيليون غاضبون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يغامر" بأبنائهم من خلال "المماطلة" في عقد الصفقة لأهداف سياسية شخصية.