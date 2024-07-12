ديلي ميل: البيت الأبيض نفذ خطة "محسوبة" لإخفاء تدهور بايدن المعرفي

نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصدر أن مسؤولين في البيت الأبيض نفذوا خطة "محسوبة" استمرت سنوات لإخفاء التدهور المعرفي للرئيس جو بايدن عن العالم، لكنهم فشلوا بشكل "بائس" خلال المناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة هويته، إن الموظفين الأقرب لبايدن، البالغ من العمر 81 عاما، استخدموا العديد من التكتيكات للحد من وصول الصحفيين إليه، كما استخدموا سلالم أصغر لطائرة الرئاسة، فضلا عن محاولة الإحاطة به في الأماكن العامة لإخفاء "مشيته الجامدة".

كما حصل بايدن من موظفيه على بطاقات مطبوعة كبيرة الحجم مكتوب عليها التعليمات الأساسية لكل حدث تقريبًا، وتم الالتزام بجدول يومي أكثر صرامة، حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم، بحسب الصحيفة.

ويقول مطلعون إن "المستشارين الذين نسقوا خطة الحماية للرئيس يجب أن يتحملوا اللوم على سقوطه المذهل والدعوات المتزايدة له للتخلي عن مساعيه لإعادة انتخابه".

وأشارت الصحيفة إلى أن "عجز بايدن، الذي كان مخفيا عن الجمهور، أصاب الأمريكيين بالصدمة عندما رأوا فجأة تدهوره الدرامي ينكشف على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الوطني".

وقال المسؤول: "كنت أعتقد دائمًا أن الأشخاص من حوله هم الذين سيكونون سبب سقوطه".

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وتشير إلى أن الدائرة الداخلية القريبة من بايدن "دمرت علاقاته مع وسائل الإعلام التي بناها على مدى 40 عامًا".



ويرى المسؤول أن بايدن كان بإمكانه النجاة من تداعيات المناظرة مع ترامب لو قام البيت الأبيض بأمرين هما "حسن النية والمصداقية مع الصحافة".

ويأتي الحديث عن هذه الخطة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الرئيس الديمقراطي جو بايدن للانسحاب من السباق أمام خصمه الجمهوري دونالد ترامب.