قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات، اليوم الأحد، إن رئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس، يحيى السنوار يريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه رسالة نقلها الوسطاء إلى المسؤولين الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

جاء ذلك في الوقت الذي لا يزال عدم اليقين يكتنف ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يريد ذلك الاتفاق.

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وقال حلفاء نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي مستعد لإبرام صفقة، بصرف النظر عن تأثيرها على ائتلافه الحاكم، ولكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا تزال أكثر تشككًا إلى حد كبير بشأن استعداد نتنياهو لإبرام صفقة، نظرًا للمعارضة الشرسة من وزراء أقصى اليمين في ائتلافه الحاكم.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، فإن نتنياهو سيواجه جبلًا من الضغوط من الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، للموافقة على صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وأشار المصدر الإسرائيلي إلى أن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أنهم يعتقدون أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن من أجل تجنب حرب إقليمية أوسع.

ومن المقرر أن يجتمع الوسطاء مع فريقي التفاوض من إسرائيل وحماس في القاهرة أو الدوحة، الخميس المقبل، ولكن المصدر الإسرائيلي قال إن المفاوضات جارية فعلًا، إذ تعمل الوفود الفنية "على مدار الساعة" على التفاصيل الرئيسة قبل اجتماع الخميس.