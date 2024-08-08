ليبيا.. ملاسنات واصطفافات ومخاوف من مجلس دولة "موازِ"

عمّقت جلسة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المخاوف من نشوء مجلس مواز، بعد حالة الاستقطاب الحاد التي رافقت الإعلان عن النتائج بعد الورقة المثيرة للجدل.

وشهدت الساعات الأخيرة ملاسنات بين رئيس المجلس الأعلى للدولة المنتهية ولايته، محمد تكالة، والرئيس السابق للهيئة خالد المشري، بشأن شرعية نتائج انتخابات رئاسة المجلس، متشبثا كل طرف بموقفه، فيما برزت اصطفافات من جانب مجلس النواب والمجلس الرئاسي في القضية.

تكالة يستميت

وقال تكالة في بيان له مساء الأربعاء، إن المجلس متمسك بموعد 20 أغسطس/ آب الجاري لانتخابات مكتب الرئاسة، ردا على اعتبار المشري نفسه الرئيس الشرعي.

واستند تكالة إلى "تجربة سابقة للمؤتمر الوطني في عام 2014، حين أعاد التصويت لشك في العد، حفاظًا على نزاهة المؤتمر".

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وشهدت جلسة الثلاثاء، حالة من الجدل بعد جولة الإعادة في انتخابات رئاسة المجلس، وأعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتا مقابل 69 صوتًا للمشري، بعدها دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.

ودخل على الخط مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم، معتبرا في تعليق على الجدل بشأن جولة الإعادة بشأن إحدى ورقات التصويت، لوسائل إعلام محلية أن "المجلس الأعلى للدولة سيد نفسه، وقراره يعود إليه، لذلك فإننا نؤيد تصويت المجلس على صحة الصوت المتنازع عليه، وقانونيته أو إلغائه".

البرلمان يحتج

أما رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح المقرب من المشري فقد نقل احتجاجه إلى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، خلال لقائهما الأربعاء بديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث "جرى التأكيد على الالتزام بما ينص عليه القانون في هذا الشأن". في إشارة إلى ما نصت عليه مواد النظام الداخلي من إلغاء أوراق التصويت التي تحمل رموزا أو علامات.

ويُتهم رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بالوقوف وراء الاحتقان الحاصل بالمجلس الاستشاري.

وعلّق عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق، حسن الصغير، بقوله، "واهم من يعتقد أن الدبيبة حزين لما حصل في الجلسة الانتخابية". وأضاف، "بالعكس تماماً بالنسبة إليه يكون قد أنهى، وإلى الأبد مجلس الدولة، حيث سيظل تكالة ينازع المشري الشرعية، ووجد الدبيبة وغيره ضالتهم في تفتيت مجلس الدولة" حسب اتهامه.

وأردف في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، "بهذه الطريقة يرى الدبيبة أن أحد أطراف ما يسمى الحوار أو الشركاء السياسيين غير موجود أو معطل، ولا مناص بالنسبة له من البناء على حكومته".

واعتبر حسن الصغير أن تعليق جلسة التصويت، الثلاثاء، هو بمثابة "نهاية ما سُمّي بفتح باب الترشح من البرلمان، فلا جهة متفق عليها غرباً لإحالة التزكيات للبرلمان، ولا رئاسة لمجلس الدولة موحدة لتبت في الترشيحات".

ويوضح الباحث السياسي الليبي إدريس أحميد في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الانقسام والانشقاق داخل المجلس الأعلى للدولة، ناتج عن وجود ثلاثة أطراف على خلاف بالهيئة".

ولفت إلى أن "ما حدث هو دليل على أن هناك صراعا غير نزيه، وعنادا بعيدا عن الشرعية الانتخابية، واستقر النزاع بين طرفين الآن، فكل طرف يريد أن يقصي الآخر".

ويفسر إدريس أحميد، ذلك بتأييد تكالة لحكومة الوحدة الوطنية بالبقاء، على عكس خالد المشري الذي يعيش في خصومة مع الدبيبة، ويريد أن يثأر لنفسه من الدبيبة الذي أقصاه من الانتخابات العام الماضي، لذلك فإن "ما وقع في جلسة الثلاثاء، من رفض تكالة استكمال العملية الانتخابية هو تعطيل، قد يصل الأمر إلى الانقسام بالفعل، ويصبح مجلس الدولة مشكلة أخرى، بالإضافة إلى الأزمة الليبية".

وكان البرلمان باشر حملة من الإجراءات لتنصيب رئيس حكومة جديد لخلافة عبد الحميد الدبيبة، حيث فتح المجال أمام المترشحين لهذا المنصب بالتنسيق مع أعضاء مجلس الدولة، وهي الخطوة التي أغضبت تكالة، حيث أصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه أي "إجراء أحادي" من جانب عقيلة صالح.

مخاوف من الانقسام

من جانبه، حذّر عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، من أن استمرار رفض التسليم بنتائج انتخابات رئاسة مجلس الدولة قد يؤدي إلى سيناريو آخر وهو انقسام المجلس إلى مجلسين.

وقال قزيط إن الإجراء الصحيح هو التسليم بنتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن محمد تكالة وأنصاره يرفضون هذه النتائج رغم وضوح العد، وعدم اعتراضهم عليه في البداية.

وأشار قزيط إلى أن المجلس منقسم منذ ثلاث سنوات، وأن رفض التسليم بالنتائج قد يؤدي إلى سيناريو انقسام المجلس إلى مجلسين؛ ما يخدم معظم الأطراف السياسية.