سوريا.. انتخابات برلمانية وسط توقعات بفوز "الوحدة الوطنية"

بدأت انتخابات الدور التشريعي الرابع لأعضاء مجلس الشعب السوري (البرلمان)، صباح اليوم، بمشاركة 1516 مرشحاً، يتنافسون على 250 مقعداً في المجلس.

ويشارك "حزب البعث العربي الاشتراكي" ضمن "قائمة الوحدة الوطنية" التي تضمه مع أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" وتضمنت 185 عضواً، منهم 169 مرشحاً من "البعث"، و16 مرشحاً لبقية أحزاب الجبهة.

وقبل الانتخابات بنحو شهرين، شُكلت قيادة جديدة لحزب البعث في سوريا، فوصلت نسبة التغيير في القيادة المركزية إلى 100%، أما اللجنة المركزية فزاد عددها من 80 عضواً إلى 127، معظمهم من الأسماء الجديدة.

وبسبب التغيير في قيادة البعث، توقع متابعون حصول تبدلات في انتخابات مجلس الشعب، خاصة بعد أن لجأ البعث إلى جلسات الاستئناس الحزبي، أي انتخاب أعضائه المرشحين للمجلس من القواعد الحزبية، وليس تعيينهم بقرارات من القيادة.

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لكن المؤشرات، حتى الآن، تقول إن انتخابات الدور التشريعي الرابع ستكون نتائجها كسابقتها في الدور الثالث.

ويقول المحلل السياسي بسام أبو عبدالله، لـ"إرم نيوز": "إن التوجه الذي أراده الرئيس الأسد، من مجلس الشعب، لم يتم استيعابه بشكل صحيح، فالتغيير المطلوب هو بنهج مؤسسة المجلس، وليس تغيير أسماء الأعضاء".

ولا يتوقع أبو عبدالله حصول أية مفاجآت على صعيد نتائج الانتخابات والكتل الأساسية، إذ يرجح أن تنال قائمة "الوحدة الوطنية" أغلبية الأعضاء، بما أنها الكتلة الأقوى.

انتقادات

الباحث الاقتصادي زياد غصن، والعضو في اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أشار إلى فئة الأعضاء الصامتين الذين لم يُسمع لهم صوت في اجتماعات الماضي، ومع ذلك يترشحون اليوم، فكتب عبر صفحته في "فيسبوك":"إذا كان بعض أعضاء مجلس الشعب لم يتمكنوا طيلة أربع سنوات من ترك أثر يجعلهم معروفين داخل المجلس على الأقل، فكيف لهم أن يكونوا معروفين شعبياً، ويغيروا من الصورة الذهنية المتشكلة عن عمل مجلس الشعب؟".

وكتبت الأستاذة في كلية الاقتصاد، رشا سيروب، على صفحتها: "المرشح الذي لا يستطيع أن يعبّر عن برنامجه الانتخابي، لا يمكن أن يكون قادراً على التعبير عن صوت وتطلعات الشعب.. شعارات وجمل هزيلة على صور المرشحين تعكس وضع المجلس القادم".

ويعتقد معظم السوريين، أن انتخابات الدور التشريعي الرابع لن تختلف عن الدور الثالث من حيث النتائج؛ فقائمة الوحدة الوطنية التي يقودها البعث ستفوز بأغلبية المقاعد، أي ما مجموعه 185 مقعداً، في حين يتبقى للمستقلين 65 مقعداً.