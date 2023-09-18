المغرب.. مطالبات شعبية بوقف تراخيص قنوات فرنسية

قال تقرير إخباري مغربي، اليوم الإثنين، إن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، طالبوا سلطات بلادهم بوقف تراخيص بعض وسائل الإعلام الفرنسية، التي تغطي عبر مراسليها تبعات زلزال الحوز الذي ضرب البلاد في 8 أيلول/سبتمبر الجاري.

ووفق ما نشره موقع "زنقة 20" المحلي، فإن هذه المطالبات تأتي بعد أن "تم رصد مجموعة من المخالفات الميدانية من خلال برامج مصورة ترعب السياح بمراكش وتقارير إخبارية تشوه صورة المملكة"، على حد وصفه.

وذكر الموقع أن وسائل إعلام فرنسية تقوم "بنقل أخبار مغلوطة دون التأكد من مصادرها وتحوير الحقاقق والتضليل ومخالفات لا علاقة لها بأخلاق الصحافة ولا بالمهنية ولا بالإنسانية، حيث يتم التركيز على ملابس المتضررين ووجوه الأطفال وهم في وضعية تلقي المساعدات".

ونشر الصحفي المغربي محمد واموسي، عبر حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو قال إنه لسائح فرنسي في مدينة مراكش يصب فيه جام غضبه على قنوات تلفزيونية فرنسية.

وأضاف "واموسي"، أن هذه القنوات "تتجاهل عودة الحياة إلى طبيعتها في ساحة جامع الفنا الشهيرة، وتصوب كاميراتها فقط نحو سور مهدم سقط خلال الزلزال الأخير والادعاء بأن المدينة لم تستعد عافيتها بعد".