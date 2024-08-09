ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلًا بحريًا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن.

وأضافت في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

يأتي ذلك، بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، تدمير محطة تحكم أرضية وصواريخ ومسيّرتين لميليشيا الحوثي في اليمن.

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ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، قائلين إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.