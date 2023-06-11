العراق.. البرلمان يصوت على مواد جديدة من الموازنة الاتحادية وسط خلافات

وكانت المادة 14 من مشروع قانون الموازنة والمتعلقة بإقليم كردستان، سبباً في خلاف حصل بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب، السبت، وتطور إلى جدال وصراخ داخل القاعة، خصوصاً الفقرة 7، بالإضافة إلى الفقرتين 8 و9 من هذه المادة، والتي يرفضها النواب الكُرد في المجلس، ما دفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي، ونائبه محسن المندلاوي، إلى مغادرة الجلسة، إلا أنه جرى التصويت على تلك المادة بالكامل.

وتنص الفقرة 7 من المادة 14 على أنه "عند وجود أي خلافات في وجهات النظر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون، تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة، وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب"، وهو ما رفضه النواب الكُرد الذين أكدوا أنهم سيطعنون في بعض القرارات.