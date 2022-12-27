حريق ضخم يلتهم مصفاة نفط في أربيل بإقليم كردستان العراق

اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في إحدى مصافي النفط في منطقة "الكوير" التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، ولا تزال ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد منها حتى الآن، حسب ما وثقته مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يُعرف بعد حجم الأضرار الناجمة عن الحريق، في حين صرّح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، سركوت كارش، لوسائل إعلام محلية في أربيل، بأن "الحريق اندلع في مصفاة تقع على طريق أربيل – الكوير، وأن الفرق التابعة للمديرية تعمل حاليًا على إخماده".