ملك الأردن يحل مجلس النواب

أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني إرادة ملكية بحل مجلس النواب بدءا من اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الاردنية (بترا).

وكان مصدر أردني رفيع المستوى رجح في تصريح لـ "إرم نيوز" صدور إرادة ملكية تقضي بحل مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي تقرير نشره "إرم نيوز" منتصف الشهر الجاري، قال المصدر الأردني إن "حل مجلس النواب بعد تاريخ 15 من يوليو/ تموز الحالي يعطي فرصة البقاء للحكومة لتجري في عهدها انتخابات البرلمان المقبل في 10 من سبتمبر/ أيلول المقبل، لكن ذلك لا يمنع رحيل الحكومة إذ إن الدستور يمنح الملك صلاحية تغيير الحكومة في أي وقت.

ووفق المادة (74) في الدستور الأردني، فإن "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وتجري انتخابات البرلمان الأردني هذه المرة وفق قانون جديد للانتخاب، برفع مقاعد البرلمان لتصبح 138 مقعداً بدلاً من 130، على أن يخصص منها 41 مقعداً للقوائم الحزبية، مع إمكانية التنافس على بقية المقاعد المخصصة للدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات.

كما نص القانون على أن تبلغ المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان بعد القادم 50%، وترتفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان الذي يليه إلى 65%.