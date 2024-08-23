حذر المحلل السياسي الإسرائيلي، نير كيبنيس، من خسارة تل أبيب المواجهة المحتملة مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، بسبب الخوف الزائد الذي يصدره رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى الجماهير طوال الوقت.

وأشار إلى الأوضاع المتدهورة في الشمال، والتي قد تتفاقم أكثر فأكثر، بسبب فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الموقف.

وقال كيبنيس، لموقع "واللا" العبري، إن "نتنياهو تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2009، بإسقاط حكم حركة حماس داخل قطاع غزة"، لافتًا إلى مرور سنوات على ذلك الوعد، من دون معرفة أن ثمن احتلال غزة سيكون سقوط آلاف الجنود القتلى.

وأكد أنه "لا يمكن توقع الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في نهاية المطاف لاحتلال غزة؛ لأن نتنياهو اختار تصدير الخوف لجمهوره، بدلًا من اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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وبحسب "واللا"، أشار المحلل الإسرائيلي إلى الأوضاع المتدهورة حاليًّا على الحدود الشمالية، وإلى الأكاذيب التي قيلت في الماضي، والتي زعمت تحقيق إنجاز كبير خلال حرب لبنان الثانية التي اندلعت عام 2006، وانتهت بموجب قرار مجلس الأمن 1701 الشهير لحل النزاع اللبناني الإسرائيلي.

وبعد مرور ما يزيد على 17 سنة على حرب لبنان الثانية، تحول "حزب الله" من تنظيم يمثل خطورة على إسرائيل بمقدوره استهداف مدينة حيفا فقط، إلى تنظيم لديه قدرة كبيرة على توجيه ضربات بمستوى عالٍ من الدقة على عدة مناطق داخل إسرائيل، بحسب كيبنيس.

واختتم المحلل الإسرائيلي قوله بالدعوة إلى التعلم من الدروس المستفادة من حرب عام 1967، ومن بعدها حرب 1973، التي قادت إسرائيل إلى حافة الدمار، وكشفت فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، بحسب قوله.