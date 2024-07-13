ارتفاع ضحايا قصف إسرائيلي استهدف مسجدا في غزة إلى 17

قُتل أكثر من 17 فلسطينيا، وأصيب العشرات، بقصف إسرائيلي استهدف مسجدا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب مجزرة جديدة في منطقة الشاطئ باستهداف المسجد الأبيض، ما أدى إلى استشهاد 17 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين، معظمهم إصابات خطيرة".

وذكر بصل، في بيان سابق، أن عددا من القذائف تساقطت بشكل كبير على مخيم الشاطئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وقال شهود عيان إن قذائف سقطت على مصلى صغير أقيم على أنقاض المسجد الأبيض الذي دمرته إسرائيل غربي المخيم، وتسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وسبق ذلك ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين، بينهم حالات خطرة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.