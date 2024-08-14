قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بالسجن غيابيا لمدة أربع سنوات بحق رجل الأعمال ومغني "الراب" كريم الغربي (كادوريم)، بتهمة شراء تواقيع تزكيات بمقابل مالي للترشح للانتخابات الرئاسية، كذلك حرمته من الترشح مدى الحياة.

ووفق موقع "موزاييك" التونسي "قضت المحكمة الابتدائية بجندوبة بالسجن أربع سنوات ضد مغني الراب كريم الغربي وتخطئته بخمسة آلاف دينار، وحرمانه من الترشح مدى الحياة للانتخابات".

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عام، وبفرض غرامة قدرها ألف دينار في حق رئيس المجلس المحلي بجندوبة، وبأربع سنوات غيابيا ضد امرأة مع النفاد العاجل مرفقة بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.

وكان كريم الغربي المعروف ب"كادوريم" أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكنه لم يقدم ملفه لهيئة الانتخابات بسبب عدم حصوله على وثيقة السجل العدلي.

ولم تقبل هيئة الانتخابات السبت غير ثلاثة مرشحين من أصل 17، ومن بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي يخوض غمار السباق من أجل الفوز بولاية رئاسية ثانية.

وفي الثاني من آب/اغسطس الحالي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق أربع نساء من حملة كريم الغربي الانتخابية مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي.

ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في العام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات، ويسعى لولاية ثانية.

ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.

وفشل العديد من الذين قدموا ملفاتهم في جمع تواقيع التزكيات اللازمة، ومن بينهم الوزير السابق المنذر الزنايدي، والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت.