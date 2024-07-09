حرب غزة تضاعف رغبة الإسرائيليين في الهجرة

كشف تحليل أجرته شركة متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي زيادة بنسبة 100% في منشورات الراغبين في الهجرة من إسرائيل، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأظهر تحليل أجرته شركة "سكوبر"؛ المتخصصة في مراقبة وتحليل الخطاب عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت زيادة بأكثر من 100% في منشورات التواصل الاجتماعي التي تتناول الحديث عن مغادرة البلاد، بحسب القناة العبرية "12".

وذكرت القناة أنه منذ بداية الحرب في غزة تم تسجيل أكثر من 100 ألف منشور بشأن الهجرة من إسرائيل.

وقدّرت القناة العبرية وجود 11.416 منشوراً شهريا يتعلق بالهجرة على صفحات الناشطين الإسرائيليين، في حين سجلت الشركة في الأسابيع الماضية زيادة بمقدار 2.5 ضعف في الحديث عن مغادرة البلاد

وخلال الحرب، كانت هناك ثلاث فترات ذروة في الحديث عن الهجرة، أبرزها بعد هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، بنسبة 70%، بينما كانت الذروة الثانية في مارس/ آذار، في حين تعيش إسرائيل فترة الذروة الثالثة الآن.

ووفقا لآخر استطلاع، فإن نسبة الإسرائيليين الذين يفكرون في الانتقال مؤقتًا لتلبية احتياجات السكن والعمل هي 62%، على غرار العام الماضي، كما أن أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، هي الوجهة الأكثر طلبًا لإعادة التوطين بالنسبة لغالبية الإسرائيليين، وتأتي في المرتبة الثانية الدول الأوروبية.