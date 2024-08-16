كشف الجيش الأمريكي عن إجراء تمرين عسكري مشترك لاختبار قدرة قوات مشاة البحرية الأمريكية على إتمام عملية "النشر السريع" لنظام "هيمارس" الصاروخي الأمريكي، في الشرق الأوسط.

ويأتي التمرين، الذي شارك فيه عناصر من مشاة البحرية الأمريكية ضمن قوات القيادة المركزية "سينتكوم"، وأفراد من القوات المسلحة الشريكة في المنطقة، وسط توتر إقليمي متصاعد بين إيران وإسرائيل.

وتهدد إيران بشن هجوم انتقامي على إسرائيل رداً على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية في طهران قبل أسابيع، فيما يهدد "حزب الله" ذراع إيران في لبنان، بضرب إسرائيل أيضاً رداً على اغتيال قائده البارز فؤاد شكر.

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وقالت "سنتكوم" على حسابها بمنصة "إكس" الخميس، إن "مشاة البحرية الأمريكية وأفراداً من القوات المسلحة الإقليمية الشريكة، شاركوا في تمرين (Intrepid Maven Oasis)، في وقت سابق من هذا الشهر، في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".

وذكرت أن التمرين ركز على "قدرة مشاة البحرية الأمريكية على النشر السريع لنظام (HIMARS) من معسكر بندلتون في كاليفورنيا، ونقل النظام دون توقف ونشره".

وأضافت أن التمرين ركز أيضاً على قدرة القوات المشاركة على "تقديم دعم ناري دقيق للقوات الأمريكية والقوات الشريكة في أي مكان في العالم".

وكانت قوات مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في تدوينة عبر منصة "إكس" يوم 7 أغسطس/آب الجاري، عن وصول نظام المدفعية الصاروخي فائق الحركة (HIMARS) إلى الشرق الأوسط.

وجاء في التدوينة أن "الناقلة التكتيكية (KC-130J) التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، نقلت وحدة من نظام (M142-HIMARS) الصاروخي إلى موقع غير معلوم في الشرق الأوسط استعدادًا للتمرين المذكور".

ودفعت الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، بتعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، حيث وجّه وزير الدفاع لويد أوستن بإرسال حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" ونقل مزيد من المقاتلات والطرّادات والمدمّرات، إلى الشرق الأوسط.

ووجّه وزير الدفاع الأمريكي، الاثنين، بإرسال غواصة الصواريخ الموجهة "جورجيا" إلى منطقة عمليات "القيادة المركزية" في الشرق الأوسط، لتعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في المنطقة، في ظل تهديدات إيران المتزايدة لإسرائيل.