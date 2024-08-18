بعدما ضربه فلسطيني.. مقتل إسرائيلي قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة

قتل حارس أمن إسرائيلي اليوم الأحد، متأثراً بإصابته بجروح في الرأس قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدما "ضربه فلسطيني بآلة حادة وخطف سلاحه ولاذ بالفرار"، وفق وسائل إعلام عبرية

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إصابة إسرائيلي بجروح في الرأس، قرب مستوطنة "كدوميم" شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما نقلت الأناضول عن بيان الجيش.

وأفاد الجيش، بورود تقرير حول إقدام فلسطيني على "الاعتداء على مواطن إسرائيلي وسرقة سلاحه في المنطقة الصناعية بارؤون".

وأضاف: "تطارد قوات كبيرة من الجيش، الفلسطيني في المنطقة".

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من جانبه، قال موقع "والا" العبري، إن "الجيش طلب من سكان كدوميم التزام منازلهم والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا".

وأشار الموقع إلى أن المستوطن المصاب يبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، وحالته خطيرة.

ولم يصدر تعليق من مصادر فلسطينية حول البيان الإسرائيلي أو هوية الفلسطيني.

ويأتي ذلك فيما وسّع الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، فيما صعد مستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك؛ ما خلف 635 قتيلا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

