دخلت ميليشيا الحوثي، ليل الأحد، بلدة "حمة صرار" في محافظة "البيضاء"، وسط اليمن، عقب حصارها لأكثر من يومين على وقع مواجهات مع مجموعة قبلية.

وكانت المواجهات قد اندلعت، الأربعاء، بين ميليشيا الحوثي ومجموعة قبلية تنحدر من البلدة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر قبلية، لـ"إرم نيوز"، إن "الميليشيا الحوثية تمكنت من دخول البلدة عقب لجوئها إلى الحيلة والخداع، بعدما عجزت عن دخولها بالقوة".

وأوضحت المصادر أن "الميليشيا خدعت لجنة الوساطة التي تشكلت من شخصيات ووجهاء القرى المجاورة لتهدئة الأوضاع المتوترة، متذرعة بالتقاط بعض الصور لحفظ ماء وجهها، وكرد اعتبار لعناصرها".

ووفق المصادر، "تملصت الميليشيا من تعهدها بالخروج من البلدة وانتشر عناصرها في مختلف أحيائها".

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وتُرجح المصادر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، انفجاراً للأوضاع في البلدة، وتجدد المواجهات، لا سيما أن شباب البلدة ما زالوا يتمركزون في الجبال المحيطة بالقرية.

وحذروا من "احتمالية ارتكاب الحوثيين مجزرة قد تطال المدنيين والأهالي، وتكون عواقبها وخيمة".

وتطالب ميليشيا الحوثي، التي كانت تحشد قواتها، وتعزز عناصرها، منذ يوم الخميس الماضي، باتجاه البلدة الواقعة شمال غربي محافظة البيضاء، "بتسليم 8 مطلوبين، تقول إنهم شاركوا في الهجوم على حاجز أمني على مدخل البلدة، الأربعاء الماضي".

وجاء الهجوم ردًا على قتل القوة العسكرية الحوثية المتمركزة في الحاجز، في وقت سابق من ذلك اليوم، اثنين من أبناء العمومة ينتمون إلى بلدة حمة صرار".