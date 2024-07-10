الاتحاد الأفريقي يدعو الأطراف السودانية للحوار

دعا الاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف في السودان إلى المشاركة في الحوار السياسي، الذي ينوي الكيان الإقليمي عقده.

وذكر الاتحاد الأفريقي على هامش اجتماع تحضيري للعملية السياسية، أن "على جميع الأطراف السودانية المشاركة في الحوار السياسي".

ورأى أن "وقف الأعمال العدائية في السودان ممكن وقابل للتحقيق".

وطالب بـ"العمل قبل توسع رقعة القتال من السودان إلى دول الجوار".

ويسعى الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ مقرًّا في أديس أبابا لتحريك المفاوضات من أجل إقرار هدنة في السودان.

ويشهد السودان حربًا، منذ أبريل/نيسان 2023، بين القوات الموالية لقائد الجيش وقوات الدعم السريع.