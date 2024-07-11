أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، ترشحه لولاية جديدة، بحسب ما كشف في جزء من مقابلة صحفية نشرت على فيسبوك.

وقال تبون في المقابلة التي نشرت على صفحة الرئاسة على فيسبوك، إن قراره جاء نزولا عند رغبة الكثير من الأحزاب والمنظمات السياسية وغير السياسية والشباب، معلنا أنه سيترشح لعهدة ثانية "مثلما يسمح الدستور".

رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يُعلن ترشحه لعهدة ثانية في حواره الإعلامي الدوري. Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Thursday, July 11, 2024

وأضاف :" إذا الشعب قرر التزكية أهلا وسهلا، وإذا لم يقرر ذلك فإني قمت بواجبي ومن يأتي أهلا وسهلا".

ولفت إلى أنه سيجري لقاء مع وسائل الإعلام للحديث عن إنجازاته مؤكدا "أن الجميع يشهد أن مداخيل الدولة ارتفعت ونزيف الخزينة العامة انتهى، واسترجعنا مليارات الدولارات".