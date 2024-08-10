نفت مصر مزاعم إسرائيلية حول وجود فتحات أنفاق داخل أراضيها، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن "مصدر رفيع المستوى" قوله أن مزاعم إسرائيل "لا صحة لها شكلًا وموضوعًا".

وذلك رداً على مزاعم الجيش الإسرائيلي عن العثور على أنفاق في منطقة محور فيلادلفيا الممتدة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

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وأضاف المصدر أن مصر تجدد رفضها القاطع لكل المحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية، لتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأشار إلى أن "مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب على غزة، أملًا في الوصول للتهدئة ولتجنب دخول المنطقة في دائرة مفرغة من الصراع".

وأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية "ثابت وواضح، ولا تمكن المزايدة عليه".