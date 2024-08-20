شدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، على "أهمية التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، ويجنب المنطقة تبعات التصعيد الإقليمي".

وأكد آل ثاني، خلال اتصال أجراه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "التزام قطر بدورها في الوساطة إلى جوار الشركاء في مصر وأمريكا واستمرار جهودها واتصالاتها سعياً نحو إنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة"، وفق بيان للوزارة.

وكان بلينكن قد اجتمع، في وقت سابق الثلاثاء، مع محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وناقشا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الجانبان كذلك مستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتأكيد على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

ويلتقي بلينكن، عادة، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لكن الأخير حالياً يزور أستراليا ضمن جولة تتضمن نيوزيلندا، وفق "الأناضول".

ووصل بلينكن إلى قطر قادماً من مصر، ضمن جولة إقليمية قادته أيضاً إلى إسرائيل، وهي التاسعة له منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.