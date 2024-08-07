فتحت السلطات التونسية تحقيقًا ضد مغني الراب المعروف كريم الغربي، الشهير بلقب "كادوريم"، الذي أعلن رسميًّا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتهمة "جمع تزكيات بمقابل مادي أو عيني".

وقالت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء"، إن "ممثل النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة أذن، يوم الإثنين الماضي، بفتح بحث تحقيقي ضد كريم الغربي (كادوريم)، وكُل من عسى أن يكشف عنه البحث".

وبحسب الوكالة، سيتم التحقيق مع الغربي وآخرين بتهمة "تقديم عطايا نقدية أو عينية بقصد التأثير على الناخب، أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت".

وكان "كادوريم"، وهو صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، قد أعلن نهاية يوليو/ تموز الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال علاء الدين العوادي، الناطق الرسمي باسم المحكمة، إن "قرار الإحالة جاء استكمالًا للتحقيقات التي أجريت في شهر يوليو/ تموز الماضي ضد 4 نساء بتهمة (تجميع تزكيات بمقابل) لفائدة الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية، كريم الغربي".

والأربعاء، أحيلت النساء الأربع، وإحداهن فارة من وجه العدالة، إلى المجلس الجناحي، اللواتي حكم عليهن بالسجن لمدد تراوحت بين سنتين إلى 4 سنوات مع النفاذ العاجل، وحرمانهن من حقهن في الانتخاب لمدة 10 سنوات.

وينصّ الفصل 161 من القانون رقم 16 لسنة 2014، على أنه "يعاقب بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات وبخطية مالية من ألفين إلى 5 آلاف دينار، كل شخص ثبت قيامه بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، أو استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت، سواء كان ذلك قبل الاقتراع، أو أثناءه، أو بعده".