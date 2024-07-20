أصيب 80 شخصا على الأقل في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء مدينة الحديدة اليمنية، مساء السبت، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للمتمردين الحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبأ التابعة لميليشيا الحوثي، "إن الحصيلة الأولية لاستهداف إسرائيل خزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة"، من دون أن تشير إلى سقوط قتلى.

وشنت مقاتلات إسرائيلية مساء اليوم السبت، غارات استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة في اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 20 طائرة إسرائيلية شاركت في العملية.