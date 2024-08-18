إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، الأحد، بأن نحو 20 صاروخا جرى إطلاقها من لبنان تجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، من دون وقوع إصابات، وفق الأناضول.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "تم إطلاق حوالي 20 صاروخا من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، في أحدث قصف على الجليل الأعلى".

واعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية عددا من الصواريخ، وسقط الباقي في أماكن مفتوحة بالجليل الأعلى، وفق المصدر ذاته.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) أنه حتى الساعة 12:40 ت.غ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع مصابين أو إصابات مباشرة للممتلكات، جراء سقوط الصواريخ.

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من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس"، إنه استهدف "خلية" تابعة لـ"حزب الله" في منطقة شبعا جنوبي لبنان بطائرة مسيّرة.

وأضاف: "خلال غارة أخرى على منطقة شبعا، أغارت طائرات حربية، ودمرت مستودعا لتخزين الوسائل القتالية استخدمه حزب الله".

ووفق البيان، شن الجيش الإسرائيلي أيضا "غارات جوية على مستودع لتخزين الوسائل القتالية ومبنى عسكري تابع للمنظمة في منطقتيْ عيتا الشعب والمطمورة، وتم تدمير منصة استخدمتها المنظمة لإطلاق القذائف الصاروخية في منطقة الطيري جنوبي لبنان".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما خلّف أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

