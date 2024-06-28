الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على ممولين لحماس

أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة، فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات متهمة بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، أو بـ"تسهيل أفعالهما العنيفة"، حسب بيان صدر عن المجلس الأوروبي.

وقال المجلس الأوروبي إن هذه العقوبات تستهدف ثلاث شركات وصفها بأنها "شركات وهمية غايتها تسهيل تدفق الأموال" إلى حماس، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.

وتمت الإشارة خصوصا إلى أحمد شريف عبدالله عودة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، وضعت، الشهر الماضي، أشخاصا وكيانات في قائمة العقوبات؛ لصلتهم بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس الذي يمتلك أصولا بقيمة أكثر من 500 مليون دولار.