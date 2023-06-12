محمود عباس يوجه أنظاره للصين لجذب الاستثمارات للأراضي الفلسطينية
بدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة رسمية للصين، يوم غد الثلاثاء، تمتد لثلاثة أيام.
وتولي القيادة الفلسطينية اهتماما كبيرا لهذه الزيارة، وتسعى جاهدة للاستفادة منها في مختلف المجالات على المستويين السياسي والاقتصادي.
وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، أن "زيارة عباس تأتي بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة".
وجاء في البيان أن "الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة ولقاءه مع الرئيس شي، ببحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، إن "عباس هو صديق جديد قديم للشعب الصيني، وسيكون أول زعيم عربي يتم استضافته في الصين هذا العام، مما يدل على العلاقات الدافئة بين الجانبين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وبحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، قال المحلل الفلسطيني زياد أبو زياد، إنه "قبل 6 سنوات كانت هناك زيارة للصين، ثم أعلن الرئيس شي جين بينغ، عن مبادرة لبدء عملية السلام مع إسرائيل، ولكن للأسف لم يحدث شيء بشانها لغاية الآن. لست متفائلاً بشأن فرص تجديد المبادرة الصينية الحالية؛ لأن موقف المعسكر المعارض للسلام داخل إسرائيل تبوأ مكانة أخرى".
وتابع: "لا توجد إمكانية للتوصل إلى سلام أو إحياء العملية السلمية مع الحكومة اليمينية الحالية، وفي الوضع الراهن، فإن الذي يدفع العلاقات إلى الأمام هو اتفاق إسرائيلي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات العقبة وشرم الشيخ، بشرط وقف الإجراءات الأحادية".
ويصف الفلسطينيون علاقاتهم مع الصين بأنها علاقات خاصة وتاريخية. ومنذ الستينيات، أعربت الصين عن دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية.
وتتمتع الصين بنفوذ كبير بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح أبو زياد أنها "تؤيد قرارات الأمم المتحدة التي تهمنا وتؤيد أيضا الاعتراف بفلسطين كدولة لها صفة العضوية الكاملة في الامم المتحدة".
وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، "تقول السلطة الفلسطينية إنه في ضوء تقليص نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط، تتزايد الحاجة إلى تعزيز العلاقات الجيدة والقوية بالفعل مع الصين".
وترى القيادة الفلسطينية أن "الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضعف؛ لذا فهم يدركون أن الأمر يستحق التقرب من الصين".
كما قال زياد أبو زياد، إنه "يعتقد أنه لا يوجد بديل لدور الولايات المتحدة في المنطقة"، مشيرا إلى أنها "الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير على إسرائيل. لكن لسوء الحظ، تتمسك أمريكا بالفلسطينيين ولكنها لا تفعل الكثير لمساعدتهم على إنهاء الاحتلال".
بكين هدف لرام الله
من جهتها، قالت مصادر فلسطينية، إنه بالإضافة إلى الطبيعة السياسية لزيارة محمود عباس، فإن الشأن الاقتصادي سيطرح أيضا في المباحثات، وسيبحث الجانبان التعاون في مجال التجارة والاستثمار.
وأضافت: "هناك عوامل في الحكومة الفلسطينية، تدفع باتجاه تقليل الاعتماد على إسرائيل بشكل عام. ويمكن أن يحدث هذا فقط إذا كان لديك دول صديقة بالخارج ترغب في الاستثمار وتقديم الدعم ماليا. وهناك صعوبة في دفع رواتب السلطة الفلسطينية؛ بسبب اقتطاع إسرائيل من أموال الضرائب الفلسطينية. وفي هذه الحالة، من المهم جمع الأموال والتبرعات من الخارج، وجذب الاستثمارات، ويمكن أن تكون الصين عنواناً لذلك".
وبدوره، قال السفير الفلسطيني لدى الصين، فريز مهداوي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، بأنه يتوقع استقدام شركات صينية إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضاف: "تظهر الزيارة أن فلسطين على رأس قائمة مصالح القيادة الصينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية مركزية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومفتاح للعلاقات مع الدول العربية".
كما أعرب مهداوي عن أمله في أن تلعب الصين دورا هاما في عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أنها الآن حاضرة في المنطقة بقوة، وعلاقاتها تأخذ زخما كبيرا على كافة المستويات سياسيا وتجاريا واقتصاديا.
وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم اعترفت بفلسطين، لذلك فإن زيارة عباس إلى الصين من شأنها دعم علاقات قوية قائمة، بحسب مهداوي.
وتأتي زيارة عباس في ظل توقف مفاوضات السلام مع إسرائيل منذ العام 2014، ورفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وفي ظل انتقاد الفلسطينيين للإدارة الأمريكية؛ لعدم قيامها بدورها المنوط بها في رعاية عملية السلام.