محمود عباس يوجه أنظاره للصين لجذب الاستثمارات للأراضي الفلسطينية

بدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارة رسمية للصين، يوم غد الثلاثاء، تمتد لثلاثة أيام.

وتولي القيادة الفلسطينية اهتماما كبيرا لهذه الزيارة، وتسعى جاهدة للاستفادة منها في مختلف المجالات على المستويين السياسي والاقتصادي.

وذكرت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي، أن "زيارة عباس تأتي بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة".

وجاء في البيان أن "الرئيس عباس سيقوم خلال الزيارة ولقاءه مع الرئيس شي، ببحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، إن "عباس هو صديق جديد قديم للشعب الصيني، وسيكون أول زعيم عربي يتم استضافته في الصين هذا العام، مما يدل على العلاقات الدافئة بين الجانبين"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبحسب تقرير لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، قال المحلل الفلسطيني زياد أبو زياد، إنه "قبل 6 سنوات كانت هناك زيارة للصين، ثم أعلن الرئيس شي جين بينغ، عن مبادرة لبدء عملية السلام مع إسرائيل، ولكن للأسف لم يحدث شيء بشانها لغاية الآن. لست متفائلاً بشأن فرص تجديد المبادرة الصينية الحالية؛ لأن موقف المعسكر المعارض للسلام داخل إسرائيل تبوأ مكانة أخرى".

وتابع: "لا توجد إمكانية للتوصل إلى سلام أو إحياء العملية السلمية مع الحكومة اليمينية الحالية، وفي الوضع الراهن، فإن الذي يدفع العلاقات إلى الأمام هو اتفاق إسرائيلي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاءات العقبة وشرم الشيخ، بشرط وقف الإجراءات الأحادية".

ويصف الفلسطينيون علاقاتهم مع الصين بأنها علاقات خاصة وتاريخية. ومنذ الستينيات، أعربت الصين عن دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية.

وتتمتع الصين بنفوذ كبير بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أبو زياد أنها "تؤيد قرارات الأمم المتحدة التي تهمنا وتؤيد أيضا الاعتراف بفلسطين كدولة لها صفة العضوية الكاملة في الامم المتحدة".

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، "تقول السلطة الفلسطينية إنه في ضوء تقليص نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط، تتزايد الحاجة إلى تعزيز العلاقات الجيدة والقوية بالفعل مع الصين".

وترى القيادة الفلسطينية أن "الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضعف؛ لذا فهم يدركون أن الأمر يستحق التقرب من الصين".

كما قال زياد أبو زياد، إنه "يعتقد أنه لا يوجد بديل لدور الولايات المتحدة في المنطقة"، مشيرا إلى أنها "الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها التأثير على إسرائيل. لكن لسوء الحظ، تتمسك أمريكا بالفلسطينيين ولكنها لا تفعل الكثير لمساعدتهم على إنهاء الاحتلال".