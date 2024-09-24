نقل جنود و"خطط طوارئ".. بريطانيا تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة نصحت البريطانيين، الثلاثاء، بمغادرة لبنان كما حثت على عدم السفر إلى هناك، بحسب ما نقلته رويترز.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه "سينتقل نحو 700 جندي بريطاني إلى قبرص، في الساعات المقبلة، مع استمرار الحكومة في إعداد خططها للطوارئ في أعقاب التصعيد الكبير بين إسرائيل ولبنان في الأيام الأخيرة".

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وفي ظل التصعيد في لبنان، دعت الولايات المتحدة أيضًا مواطنيها الموجودين على أراضيها إلى مغادرة البلاد فورًا، مشيرة إلى مخاطر أمنية متزايدة مع تدهور الوضع الأمني على الحدود.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في وقت سابق، إنه ليس لديه علم بما إذا كانت إسرائيل قد أخطرت الولايات المتحدة قبل تنفيذ ضربات في بيروت الجمعة، مطالبًا الأمريكيين بشدة بتجنب السفر إلى لبنان، ومغادرته إذا كانوا هناك بالفعل.