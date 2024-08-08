طالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق وزير المالية الإسرائيلي "المتطرف" بتسلئيل سموتريتش، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التصريح الذي أدلى به سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.

واعتبرت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين".

وطالبت المحكمة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.

وكان سموتريتش قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعاً يمكن أن يكون أمراً مبرّراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.