واشنطن: إسرائيل "وافقت" على مقترح سد الفجوات بشأن غزة | إرم نيوز

دعت واشنطن حركة حماس إلى القبول بمقترح "سد الفجوات"، الذي طرحته الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل قبلت به.

وكان بيان مشترك من مصر وقطر والولايات المتحدة، أكد أن واشنطن قدمت اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة "يقلص الفجوات بين الطرفين ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن رقم 2735".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إنه "بات لدينا الآن طريق للمضي قدمًا لإنقاذ الأرواح، وإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وأضافت في الإحاطة، التي نشر نصها موقع الخارجية الأمريكية: "لقد قبلت إسرائيل بمقترح سد الفجوات الذي طرحته الولايات المتحدة وقطر ومصر، والآن يتعيّن على حركة حماس أن تفعل الشيء نفسه".

وأكدت "نحن بحاجة ماسة إلى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضمن الإفراج عن الرهائن على وجه السرعة".

وذكرت غرينفيلد أن "هذه لحظة حاسمة، إنها لحظة حاسمة لمحادثات وقف إطلاق النار وللمنطقة، ولذا يجب على كل عضو في هذا المجلس أن يواصل إرسال رسائل قوية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتجنب الإجراءات أو الأفعال التي من شأنها أن تبعدنا عن إتمام هذا الاتفاق".

وأشارت إلى أن واشنطن تواصل "العمل مع السلطات الإسرائيلية لتسريع إصدار التصاريح، وإزالة القيود حتى يتمكن المدنيون الفلسطينيون من الحصول على ما يحتاجونه بشدة من الغذاء والدواء والمأوى والمياه النظيفة وغيرها من الضروريات بما في ذلك اللقاحات".

وأكدت إدانة بلادها "الهجمات التي يشنها المستوطنون العنيفون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وقالت إنها "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".