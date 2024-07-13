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العالم العربي

شرط جديد لنتنياهو "قد يعرقل" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

شرط جديد لنتنياهو "قد يعرقل" مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
13 يوليو 2024، 1:35 ص

قال مصدر إسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن تنازل رئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، حيث طالب بمنع المسلحين من العودة إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار النهائي.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن إسرائيل  وافقت في السابق على السماح للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمال غزة خلال وقف إطلاق النار في نهاية المطاف، لكن نتنياهو أبلغ فريقه المفاوض هذا الأسبوع بالمطالبة بمنع المسلحين من دخول شمال غزة كجزء من أي وقف لإطلاق النار.

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وأضافت أنه من المحتمل أن يؤدي الطلب الجديد إلى تقويض التقدم في المفاوضات ويثير المزيد من الأسئلة حول التزام نتنياهو بمقترح إسرائيل الخاص بالاتفاق الذي أصبح الأساس لمفاوضات مفصلة.

ولعدة أشهر، قاومت إسرائيل مطالب حركة حماس للفلسطينيين بالوصول دون قيود إلى شمال غزة، وطالبت بإجراء فحوصات أمنية على طول محور نتساريم وبعودة أعداد محدودة من الفلسطينيين إلى الشمال، لكنها رضخت في نهاية المطاف ووافقت على الوصول دون قيود إلى الشمال خلال جولة سابقة من المفاوضات.

بنيامين نتنياهوإسرائيلحرب غزةحركة حماس

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