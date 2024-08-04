يعقد البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، جلسة مغلقة بحضور وزيري الخارجية والداخلية، لمناقشة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني، إن "البرلمان الإيراني يعقد جلسة مغلقة برئاسة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الجلسة يحضرها القائم بأعمال وزير الخارجية، علي باقري كني، ووزير الداخلية اللواء أحمد وحيدي".

وأوضح أن "رئيس البرلمان وعددًا من النواب سيعرضون وجهات نظرهم حول اغتيال إسماعيل هنية بشكل عام".

وأعلن الحرس الثوري الأربعاء الماضي، أن إسرائيل وبدعم أمريكي اغتالت، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه في محل إقامتهما بالعاصمة طهران، عقب مشاركتهما في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس، مسعود بزشكيان.

وتعهد كبار المسؤولين في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي، برد حاسم وقوي ضد إسرائيل على خلفية اغتيال القيادي الكبير في حركة حماس الذي جرى دفن جثمانه يوم الجمعة في قطر، بعد مراسم تشييع له في العاصمة طهران.