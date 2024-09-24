صحيفة عبرية تكشف شرط إسرائيل للتهدئة مع "حزب الله"

كشفت صحيفة عبرية، عن شرط إسرائيل لتهدئة التوترات مع ميليشيا حزب الله، بعدما أدى قصف كثيف على لبنان الاثنين، إلى مقتل نحو 500 شخص.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن شرط إسرائيل للتهدئة هو استعداد "حزب الله" لوقف إطلاق النار.

وتحدثت الصحيفة عن اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الاثنين، لكنها أشارت إلى عدم اتخاذ قرارات جديدة بشأن توسيع العملية في لبنان إلى حرب شاملة.

أخبار ذات علاقة "حزب الله" يعلن قصف مطارين عسكريين في شمال إسرائيل

وأكدت "يديعوت أحرنوت" أن "إسرائيل تظل منفتحة على تهدئة التوترات إذا كان حزب الله على استعداد للتوصل إلى ترتيب".

ويأتي حديث الصحيفة بعدما خلّفت مئات الغارات الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في مناطق عديدة في لبنان الاثنين 492 قتيلًا، بينهم 35 طفلًا، و1645 جريحًا، وفق السلطات اللبنانية، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.