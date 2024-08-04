قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، إن إسرائيل تجري استعدادات مكثفة لحرب محتملة على 5 جبهات، ومناقشة توجيه ضربة استباقية لأعدائها.

وتستعد إسرائيل لهجوم مُرتقب من قبل إيران ووكلائها في الشرق الأوسط، ردًّا على عمليات الاغتيالات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ومسؤول حزب الله العسكري فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق الصحيفة، أجريت مباحثات ومشاورات على المستويين السياسي والأمني في إسرائيل تمهيدًا للهجوم المُرتقب.

وذكرت أن "التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الهجوم المشترك أو المنفصل أمر لا مفر منه، ولكن لا تزال هُناك حالة من عدم اليقين بشأن توقيت الهجوم ونطاقه".

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وأضافت أنه "نُقلت رسالة إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية مفادها أنه يجب الاستعداد للسيناريوهات جميعها، وأن الهجوم قد يأتي في أي لحظة، ويمكن أن يتطور إلى حرب على 5 جبهات، بما في ذلك تدمير آلاف المواقع".

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، إن "حزب الله يبحث عن فرصة لشن هجوم كبير في إسرائيل، ولن يقتصر على المواقع العسكرية فقط، وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الإيرانيين لم ينتهوا بعد من حساباتهم وتحديد نطاق ردهم".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله، إن "العلاقة بين تل أبيب، وواشنطن، والتحالف المُنتظر، بالإضافة إلى استعداداتهم لإحباط الهجوم له تأثير حقيقي على الإيرانيين".

وأردفت: "توجد محادثات مكثفة تجري بين إسرائيل والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى أقصى قدر من التنسيق فيما يتعلق باحتواء الهجوم وردع إيران وحزب الله".