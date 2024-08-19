أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، عودة 4390 مواطنا، من مخيم "الهول" في سوريا إلى العراق، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وفي مؤتمر صحافي، أكد مستشار الشؤون الاستراتيجية في الجهاز، سعيد الجياشي، أن العائدين من المخيم سيتم وضعهم في وحدات إدارية لإعادة دمجهم مع المجتمعات، بسبب اختلاطهم بعوائل مقاتلين في تنظيم داعش، خاصة الأطفال.

ولفت الجياشي إلى أن "قرار الحكومة العراقية كان شجاعا، على الرغم من التحديات والمخاطر، لكنه حظي بدعم مطلق من منظمة تابعة للأمم المتحدة".

وأكد المستشار في الأمن الوطني، أن "الحكومة العراقية لديها رؤية مختلفة عن الآخرين، حيث ما يهمها هو العودة إلى التماسك المجتمعي والدفع باتجاه حياة طبيعية لتلك العوائل".

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ولفت إلى أن "العوائل النازحة في مخيم الهول ربما لم ترتكب أي جريمة وهم ضحايا، ولكن المجتمع المتلقي، الذي تحمل آلاماً كبيرة من الإرهاب، سيشعر أن هؤلاء هم سبب المشكلة، ومن هنا أتت هذه المعادلة المنصفة، وهي بداية ناجحة لمعالجة مشاكل ظهرت بحالات إدماج للفترة السابقة".

ويؤوي مخيم الهول، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم أكثر من عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الأجانب.