قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

أسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ليل الجمعة السبت، عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، ضمن الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وشمل القصف مناطق في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك رفح التي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إنها "منطقة آمنة"، ما دفع نحو مليون نازح إلى الاتجاه صوبها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "15 فلسطينيا ارتقوا على الأقل، فجر السبت، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا".

ونقلت الوكالة عن مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح قولها إن "المستشفى استقبل منذ صباح الجمعة وحتى منتصف ليل الجمعة السبت 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء".

وأشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المنارة بخان يونس أدت لمقتل 10 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عدة على رفح جنوب قطاع غزة.

وشهد مخيم جباليا شمالي القطاع قصفا إسرائيليا أيضا.