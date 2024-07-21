شددت السعودية اليوم الأحد على أنها لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت، وذلك بعد الضربة التي شنتها إسرائيل على الحديدة اليمنية أمس السبت.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي عبر حساب الوزارة في منصة "إكس": "المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، والمملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".

وفي وقت سابق، أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بشدة الغارات الإسرائيلية التي "انتهكت سيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدة أن "العدوان الإسرائيلي على الحديدة يقوي سردية الحوثيين الدعائية".‎

كما علقت مصر السبت، على العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اليمنية، قائلة إنها تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد، مطالبة بضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأعربت مصر في بيان نشرته وزارة الخارجية على "فيس بوك" عن متابعتها بقلق بالغ للعملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية، والتي تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على كافة الجبهات.