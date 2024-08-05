أعلن الجيش الإسرائيلي قتل القائد في قوة الرضوان (النخبة) التابعة لميليشيا حزب الله علي جمال الدين جواد، بغارة عبر طائرة مسيّرة، الإثنين، في جنوبي لبنان.

وأصيب علي جمال الدين جواد في قرية عبا جنوبي لبنان. ووفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، كان جواد أحد قادة قوة "الرضوان".

وأعلنت ميليشيا حزب الله قتل جواد في أعقاب الغارة، لكنها لم تقدم معلومات عن رتبته. وبقتله، يرتفع عدد قتلى الحزب منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى 393 على الأقل.

وبحسب بيانها، فإن علي جمال الدين جواد "كربلا"، مواليد عام 1987 من بلدة زبدين في جنوبي لبنان.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يظهر لحظة استهداف جواد.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قتله يشكل "ضربة قوية" لقدرات "حزب الله" على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.