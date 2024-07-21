بعد وعيد ميليشيا الحوثي بالرد على الضربات الإسرائيلية التي طالت منشآت حيوية في الحديدة اليمنية، كشف إعلام إسرائيلي اليوم الأحد، بأن تل أبيب قامت بتعزيز حالة التأهب القصوى تحسبا لرد محتمل من الميليشيا، ونقلت عن مسؤولين قولهم إن المواجهة "ستكون طويلة".

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن سلاح البحرية رفع درجة التأهب في إيلات المطلة على البحر الأحمر عقب الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

ونقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن المواجهة مع ميليشيا الحوثي "ستكون طويلة".

هجمات كبيرة ضد إسرائيل

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فنقلت عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يتوقعون ردا من الحوثيين، وأن إسرائيل تستعد في الوقت نفسه لمهاجمتها بضربات "أكبر بكثير".

وعُقد اجتماع طارئ بمشاركة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، خشية مهاجمة الحوثيين مرافق إستراتيجية وحيوية، بحسب ما نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وأضافت القناة أنه تم توجيه مؤسسات عدة، من بينها تلك المسؤولة عن القطارات والموانئ والمطارات "للاستعداد لكل السيناريوهات".