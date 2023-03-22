مطار حلب خارج الخدمة وتحويل الرحلات لدمشق واللاذقية

أعلنت السلطات السورية خروج مطار حلب الدولي، شمال غرب سوريا، عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء هجوم إسرائيلي استهدفه صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المؤسسة العامة للطيران المدني التابعة لوزراة النقل السورية، أنه "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية؛ ما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".