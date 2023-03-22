مطار حلب خارج الخدمة وتحويل الرحلات لدمشق واللاذقية
أعلنت السلطات السورية خروج مطار حلب الدولي، شمال غرب سوريا، عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء هجوم إسرائيلي استهدفه صباح اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المؤسسة العامة للطيران المدني التابعة لوزراة النقل السورية، أنه "بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي، تبين وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية؛ ما يسبب خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها".
وقالت المؤسسة إنه "تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال".
وأضافت المؤسسة أن "كوادرها باشرت بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار".
وهذه الضربات هي الثانية التي تستهدف مطار حلب خلال شهر آذار/مارس، بعد قصف طاله في السابع من الشهر الجاري؛ ما أخرج هذا المرفق الحيوي عن الخدمة لأيام بعدما كان وجهة رئيسة لطائرات المساعدات التي تصل سوريا منذ الزلزال المدمر.
ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "طائرات إسرائيلية استهدفت حرم مطار حلب ومستودع أسلحة تابعًا للميليشيات الإيرانية في محيط المطار؛ ما أدى لتدميره بالكامل".
وتحدث المرصد عن "خروج المطار عن الخدمة بشكل مؤقت" جراء الهجوم.