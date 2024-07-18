قال مصدران أمنيان، الخميس، إن قائدا ميدانيا في قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله قُتل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما نقلت "رويترز".

يشار إلى أن تقريراً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أكد أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان، يستعدون لاندلاع حرب مع ميليشيا حزب الله.

وذكرت الصحيفة، أن "الإسرائيليين من سكان كيبوتس كفار روش هانيكرا والمنطقة المحيطة بها، يستعدون لاحتمال اندلاع حرب مدمرة، بعد أن نجوا في الماضي من حروب عديدة".

وتابع التقرير: "لا يزال الوضع على الحدود متوترا ويلفه الغموض، مع وجود خطر التصعيد الذي يلوح في الأفق".

والسبت الماضي، اغتالت إسرائيل مسؤولا في ميليشيا حزب الله، يدعى عباس قاسم، باستهداف سيارته، وقتلت شخصين آخرين، جراء قصف على بلدة، جنوبي لبنان.