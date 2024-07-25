أعلنت سلطات كيبوتسَيْن، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثتي رهينتين كانتا محتجزتين في غزة، منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت سلطات مستوطنة نير عوز، إلى أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثة مايا غورين التي كانت محتجزة كرهينة في غزة.

وأضافت في بيان: "تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه"، بحسب "فرانس برس".

وفي بيان منفصل آخر، أعلنت سلطات كيبوتس نير يتسحاق أن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة الرهينة أورين غولدين.

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يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه مسؤول إسرائيلي تأجيل مغادرة الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق إطلاق سراح الرهائن بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، من غد الخميس إلى الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما في واشنطن اليوم الخميس؛ وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد.