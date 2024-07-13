logo
العالم العربي

نتنياهو: لا تأكيد على مقتل محمد الضيف

نتنياهو: لا تأكيد على مقتل محمد الضيف
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
13 يوليو 2024، 7:35 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه "ليس هناك تأكيد"، يشير إلى أن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة، أسفرت عن مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وكشف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عن أن "إسرائيل شنت هجوماً في غزة اليوم (السبت) في محاولة لتصفية محمد الضيف ومساعده رافع سلامة"، لكنه قال: "ليس هناك تأكيد بأنه تمت تصفيتهما". 

وأضاف: "في كلتا الحالتين سنصل إلى قيادات حماس بأكملها"، متعهدا بمواصلة أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة حتى النهاية.

ورأى بأن "فرص التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى ستتحسن من خلال زيادة الضغط العسكري على حماس".

أخبار ذات علاقة

استدراج وتفخيخ.. كيف تُقاتل حماس في غزة؟

 في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 90 فلسطينياً، إثر غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، متهمة إسرائيل بتنفيذ "مجزرة بشعة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف قائد الجناح العسكري لحماس محمد ضيف في ضربة في المنطقة، معتبرا بأن الضربة نفذت في منطقة مغلقة تديرها حماس، لم يكن فيها بحسب معلوماتنا سوى عناصر حماس من دون وجود مدنيين".

إسرائيلغزة

أخبار ذات صلة

الأونروا: غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات
الأونروا: غزة أصبحت معزولة عن وصول المساعدات
بإشراف إيراني.. معسكرات سرية في أوغندا لتجنيد اللاجئين في صفوف "جيش البرهان"
بإشراف إيراني.. معسكرات سرية في أوغندا لتجنيد اللاجئين في صفوف "جيش البرهان"
في تحدٍ لسموتريتش.. "تيك توك" يحذف فيديو يعارض صفقة بين إسرائيل وحماس
في تحدٍ لسموتريتش.. "تيك توك" يحذف فيديو يعارض صفقة بين إسرائيل وحماس
مصادر سورية: تسويات شاملة لأوضاع المسلحين في ريف حمص الشمالي
مصادر سورية: تسويات شاملة لأوضاع المسلحين في ريف حمص الشمالي
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC