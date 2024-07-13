نتنياهو: لا تأكيد على مقتل محمد الضيف

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه "ليس هناك تأكيد"، يشير إلى أن الضربة الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة، أسفرت عن مقتل قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وكشف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، عن أن "إسرائيل شنت هجوماً في غزة اليوم (السبت) في محاولة لتصفية محمد الضيف ومساعده رافع سلامة"، لكنه قال: "ليس هناك تأكيد بأنه تمت تصفيتهما".

وأضاف: "في كلتا الحالتين سنصل إلى قيادات حماس بأكملها"، متعهدا بمواصلة أهداف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة حتى النهاية.

ورأى بأن "فرص التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى ستتحسن من خلال زيادة الضغط العسكري على حماس".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 90 فلسطينياً، إثر غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، متهمة إسرائيل بتنفيذ "مجزرة بشعة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف قائد الجناح العسكري لحماس محمد ضيف في ضربة في المنطقة، معتبرا بأن الضربة نفذت في منطقة مغلقة تديرها حماس، لم يكن فيها بحسب معلوماتنا سوى عناصر حماس من دون وجود مدنيين".