رأى خبراء إستراتيجيون أنّ مخيم النصيرات يكتسي أهمية عسكرية لحركة حماس وجناحها المسلح، وهو ما يفسر تكثيف إسرائيل عملياتها في المنطقة مؤخرًا.

وركز الجيش الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، استهدافه العسكري لمخيم النصيرات، أحد أهم مخيمات وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من السكان والنازحين.

وتعرض المخيم منذ بداية الحرب في غزة لسلسلة من الهجمات، كما كان ساحة لمواجهات محدودة بين قوات الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة، أعنفها العملية العسكرية التي أدت إلى إطلاق أربعة من الرهائن الإسرائيليين.

و"النصيرات" أكبر المخيمات في قطاع غزة من حيث السكان والمساحة، ويضم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين الذين اضطروا للهجرة من قراهم ومدنهم عام 1948، ويمثل البوابة الجنوبية لمدينة غزة، وقريب جدًا من محور نتساريم العسكري، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي، مؤخرًا.

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أهمية عسكرية

ويرى الخبير في الشأن العسكري، يوسف الشرقاوي، أن "لمخيم النصيرات أهمية عسكرية بالنسبة لحركة حماس وجناحها المسلح، ويعد أحد معاقلها الرئيسة، خاصة أنه مسقط رأس عدد من القيادات السياسية والعسكرية البارزة".

وقال الشرقاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "تركيز الجيش الإسرائيلي على المخيم يأتي إثر نجاحه في الإفراج عن عدد من الرهائن والمحتجزين الذين وُجدوا فيه، وهو الأمر الذي يُعزّز فرضيات الجيش بوجود رهائن آخرين في المخيم".

وأشار الشرقاوي إلى أن "العمليات المركزة بالنصيرات تأتي أيضًا بسبب قربه من محور نتساريم العسكري، وإمكانية تنفيذ هجمات عسكرية منه ضد المحور، وهو الأمر الذي يشكل خطرًا أمنيًا وعسكريًا على الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "أن الجيش الإسرائيلي لا يرغب في وقف الحرب بقطاع غزة قبل توجيه ضربة عسكرية للمخيم، وهو الأمر الذي يدفعه لتكثيف الغارات الجوية، استعدادًا للمرحلة الثالثة من الحرب، أو لوقفها في إطار اتفاق تهدئة مع حماس".

وبيّن الخبير العسكري، أن "الأيام المقبلة ستشهد قصفًا أعنف للمخيم، لإحداث أكبر ضرر في المخيم، والضغط العسكري على حركة حماس من أجل تقديم المزيد من التنازلات في المفاوضات الدائرة عبر الوسطاء".

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مرحلة ثالثة

بدوره، يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، فريد أبو ضهير، أن هناك "سببين يدفعان الجيش الإسرائيلي لتكثيف عملياته العسكرية في مخيم النصيرات، يتمثل أولهما في تمهيده للمرحلة الثالثة من الحرب على غزة".

وقال أبو ضهير، لـ"إرم نيوز"، إنّ "إسرائيل تستعد للدخول في هذه المرحلة بشكل فوري في حال فشلت مفاوضات التهدئة مع حركة حماس، التي تجري عبر الوسطاء الإقليميين والدوليين، وهو ما يدفعها لتكثيف ضرباتها العسكرية".

وأوضح أن "التركيز في هذه المرحلة سيكون على منطقة وسط القطاع، وتحديدًا مخيمي البريج والنصيرات، خاصة أن لدى الجيش الإسرائيلي شكوكًا قوية بوجود عدد من الأسرى والرهائن في هذه المناطق، ويمكن تحريرهم بالعمليات العسكرية".

وأشار إلى أن "السبب الثاني يتمثل في استعداد الجيش الإسرائيلي للبدء بعملية عسكرية واسعة النطاق في المخيم، على شاكلة ما نفّذه من عمليات عسكرية بمختلف مدن القطاع"، مشيراً إلى أن ذلك "خيار ضعيف، لكنه يبقى قائمًا".

وبيّن المحلل السياسي، أنه "في حال قرر الجيش الإسرائيلي البدء بعملية عسكرية في النصيرات، فإن ذلك يعني تأجيله للمرحلة الثالثة من الحرب"، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب لأشهر أخرى، وربما إلى العام المقبل.