بنت ميليشيا الحوثي التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم دام في تل أبيب الجمعة، ترسانة كبيرة من الطائرات المسيّرة، بما في ذلك تلك التي تقول إنها قادرة على تجاوز أنظمة الرادار.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعوى استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.

وبعد التهديد المتكرر بتوسيع عملياتهم، أعلن المتمردون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيّرة الجمعة على تل أبيب أدى إلى مقتل شخص، قائلين إنه يمثل "مرحلة جديدة" في عملياتهم ضد إسرائيل.

ويعمل الحوثيون على تطوير قدراتهم في مجال الطائرات المسيّرة منذ عام 2014، حين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء.

وتشمل ترسانتهم، المصنوعة من معدات أو مكونات إيرانية، طائرات الاستطلاع والقتال والطائرات المسيّرة، وبعضها لديه قدرات بعيدة المدى، وفقًا لخبراء الدفاع.

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صنع في إيران

اتهمت السعودية والولايات المتحدة إيران مرارا بتزويد الحوثيين طائرات مسيّرة وصواريخ وأسلحة أخرى، وهو اتهام تنفيه طهران.

في المقابل، يقول الحوثيون إنهم يصنعون طائراتهم المسيّرة محليا، على الرغم من أن المحللين يقولون إنها تحتوي على مكونات إيرانية مهربة.

ورأى أندرياس كريج، المحلل العسكري والمحاضر البارز في الدراسات الأمنية في جامعة كينغز كوليدج في لندن أنّ "الحوثيين لا يصنعون طائراتهم المسيّرة، ولا يصنعون صواريخهم الخاصة. ولا شيء منها محلي الصنع".

وأفادت وكالة "فرانس برس"، بأنّ الطائرات الحوثية المسيّرة "تم تجميعها كلها في اليمن، لكنها تعتمد بالكامل على البنية التحتية الإيرانية والمخططات الإيرانية والتكنولوجيا الإيرانية".

وتشمل الترسانة الحوثية طائرات "شاهد-136" الإيرانية المسيّرة ويبلغ مداها حوالي 2000 كم.

ويتوافر لهم أيضًا نموذج آخر من الطائرات المسيّرة القتالية، هو "صماد-3".

جديدة

قال المتمردون الجمعة إن طائرة مسيّرة جديدة أطلق عليها اسم "يافا" أُطلقت باتجاه تل أبيب، التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن اليمن، ما يجعله الهجوم الأعمق حتى الآن من قبلهم.

وقال المتحدث العسكري الحوثي، يحيى سريع، إن الطائرة يافا "قادرة على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ، ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، إنه تم رصد طائرة مسيّرة "كبيرة جدًا"، لكن لم يتم إطلاق الإنذار على الفور بسبب "خطأ بشري".

وأورد فابيان هينز من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، والذي قام بتحليل لقطات لحطام الطائرة المسيّرة الجمعة، إن هناك دلائل على أن يافا كانت نموذجًا محدثًا للطائرة المسيّرة البعيدة المدى للمتمردين.

وقال هينز: "إذا نظرنا عن كثب إلى الحطام والصور التي لدينا، بما في ذلك المحرك وأجزاء من جسم الطائرة وجناح واحد، يمكننا أن نرى أن الطائرة المسيّرة التي تم استخدامها لها أوجه تشابه قوية جدًا مع صماد-3".

وأضاف هينز: "ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون نسخة جديدة من هذا التصميم"، مشيراً إلى أن المحرك الإيراني الصنع يبدو أقوى من الطرازات السابقة.

وقال محمد الباشا، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي ومقرها الولايات المتحدة، إن "هذه الطائرة المسيّرة من المحتمل أن تكون مُجهزة بمواد تمتص الرادار (RAM) لتحقيق أقصى قدر من الاختفاء".

وأفاد "فرانس برس"، بأن "هذه المواد تحوّل موجات الراديو إلى حرارة، ما يقلل كمية الطاقة المنعكسة إلى مصدر الرادار".

تهديد لإسرائيل

سبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منتجع إيلات بجنوب إسرائيل ومدينتي أشدود وحيفا الساحليتين، وتم اعتراض معظمها.

لكنّ هجوم الجمعة هو أول عملية يعلن المتمردون مسؤوليتهم عنها ضد تل أبيب وهو الأكثر دموية حتى الآن أيضا.

وقال توربيورن سولتفيت من شركة استخبارات المخاطر فيريسك مابلكروفت: "ليس هناك شك في أن قدرات التنظيم آخذة في التحسن".

وأضاف الخبير: "لكن ادعاءات الحوثيين أنهم طوروا طائرات مسيّرة يمكنها تفادي الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية من المرجح أن تكون مجرد دعاية".

ووفقا للخبير هينز، فإن هجمات الحوثيين بطائرات مسيّرة لا تشكل "تهديدا إستراتيجيا" لإسرائيل.

وقال هينز إن "الجغرافيا مهمة حقاً هنا، والمسافة بين اليمن وإسرائيل كبيرة جداً".