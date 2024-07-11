"قتل للتسلية".. شهادات "مروعة" توثق جرائم حرب إسرائيلية في غزة

وثقت تقارير إسرائيلية شهادات صادمة لعدد من الجنود والضباط الإسرائيليين كشفت عن عمليات قتل بالجملة لفلسطينيين مدنيين منهم نساء وأطفال "بغرض التسلية" في قطاع غزة.

وقال أحد الجنود: "لم يكن هناك أي تعليمات من قبل غرف العمليات العسكرية بوجود عمليات ضبط لإطلاق النار وكنّا نقنع بعضنا بعضا أن كل من بقي في مناطق القتال هم إرهابيون وجب قتلهم".

وفي شهادة أخرى، قال جندي إنه لأول مرة لم يكن هناك أي معارضة لاستهداف المستشفيات والمؤسسات الدولية إلى جانب مراكز الإيواء، حيث كنّا نطلق النار بشكل عشوائي. وعدد مرات معارضة غرف القيادة للقيام بهجوم من هذا النوع لم يتجاوز أصابع اليد.

الانتهاكات لم تلق أي رفض من قبل القيادة العسكرية. تقرير إسرائيلي

ومن جهته، قال ضابط عمل بالقرب من محاور الممرات الإنسانية "كان هناك عشرات الجثث ملقاة على الطريق العام، وكنّا نقوم بدفنها بالجرافات العسكرية لحظة دخول شاحنات المساعدات أو المؤسسات الدولية بغرض عدم توثيق هذه المشاهد".

وأشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين يفوق العدد المذكور في وسائل الإعلام بكثير.

وذكر تقرير إسرائيلي أن قادة السريات العسكرية اتفقوا على القيام بحرق مئات البيوت كإجراء ارتجالي منهم خلال العمليات العسكرية، إلا أن هذه الممارسات لم تلق أي رفض من قبل القيادة العسكرية.

وقال المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور إن مثل هذه الممارسات والانتهاكات هي جرائم حرب تضاف إلى جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

إسرائيل تحول الحرب إلى ما يشبه ألعاب الفيديو. عصمت منصور، مختص في الشأن الإسرائيلي

وأضاف منصور في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الشهادات التي تفيد بقتل مدنيين بغرض التسلية وبدعم من القيادة العسكرية تشير إلى مستوى خطير من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.

وذكر أن تحويل الحرب إلى ما يشبه ألعاب الفيديو يعكس تجاهلاً للحياة الإنسانية ويعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

وتابع المختص بالشأن الإسرائيلي أنه من الضروري التحقيق في مثل هذه الادعاءات بشكل مستقل وشامل لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة، كما يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.

ولفت منصور إلى أن هذه الجرائم والمجازر البشعة إلى جانب الشهادات المروّعة لعدد من الجنود الإسرائيليين تشير إلى النزعة الإجرامية التي يعبر عنها الجيش الإسرائيلي قيادةً وجنودا وتدل على مدى التطرف غير المسبوق والتعطش للقتل والتدمير.

زرع الخوف

ومن جهته، قال الباحث في الشأن الفلسطيني مروان أبو شريعة، إن هذه الشهادات الإجرامية تهدف إلى زرع الخوف والرعب في صفوف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال التعبير بشكل مفصل عن جرائم بشعة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

وأضاف أبو شريعة في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه لم يسبق أن جيشًا اعترف بهذا الشكل بكل هذه المجازر المرتكبة بحق الأطفال والنساء ومئات المدنيين العزل الذين لم يشكلوا خطرًا على القوات الإسرائيلية.

وتابع أن هذه الشهادات تشير بشكل قاطع إلى تناقض هذه الجرائم مع الأهداف المعلنة للحرب وتتعدى القضاء على حركة حماس وإنهاء حكمها واستعادة الأسرى إلى ارتكاب مجازر إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي.

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن هذه الانتهاكات يجب أن تكون حافزًا لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية من أجل استصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الحرب في إسرائيل ومحاسبتهم على كل هذه الفظائع.